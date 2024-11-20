Аким Астаны будет просить правительство изменить схему выкупа жилья у населения

Аким Астаны Женис Касымбек согласен с застройщиками, недовольными ценами на выкуп аварийного и ветхого жилья, которые устанавливает население. Поэтому в среду в ходе встречи с представителями бизнеса он заявил, что будет выходить с предложением в правительство на законодательном уровне изменить схему выкупа жилья у населения именно в рамках реновации. В частности, чтобы государство выкупало эти земли, но могло потом реализовать их на аукционе или через тендер, что сейчас запрещено.

«Ключевые вопросы по ней (программе реновации и модернизации - В.)- это, конечно же, взаимодействие застройщиков, местных исполнительных органов, а также жильцов, которые проживают в ветхом и аварийном жилье. Как только программу модернизации утвердили, цены на выкуп жилья резко подскочили. И застройщики зачастую не в состоянии сами договориться с собственниками жилья, где зачастую просматриваются спекулятивные схемы - когда жилье приобреталось за одну цену, а потом, условно, за любую цену выставлялось застройщику», - заявил на встрече директор союза строителей Астаны Вячеслав Лазарев.

При этом, по его данным, в Казахстане в целом более 30% жилья, построенного более 50 лет назад, а в Астане этот процент немного меньше.

Аким Астаны Женис Касымбек признал, что данный вопрос для столицы «очень актуальный» - в городе около 14 тыс. собственников квартир, проживающих в аварийном жилье. По планам акимата вопрос с их переселением в рамках программы должен быть закрыт до 2028-2029 года.

«Зачастую проекты, которые уже утверждены и проинвестированы, не начинаются по причине того, что находится несколько собственников, которые требуют суммы, которые иногда в разы больше рыночных цен. Такая проблема есть», - признал глава города.

По его словам, этот вопрос застройщики постоянно поднимают и предлагают, чтобы город через социально-предпринимательскую корпорацию или какое-то коммунальное предприятие «зачищал, если так можно сказать площадку, выкупал по законным ценам, которые определит независимый оценщик». И уже затем через аукцион или тендер реализовывал застройщикам.

«Это нормальный вариант. Единственное, сегодня законодательство этого не позволяет. Если город выкупает земельный участок, он дальше может его использовать только под госнужды. Например, под строительство школы, детского сада, дороги и так далее. Дальше перепродать его вам мы не можем. Но, в то же время вопрос, который вы поставили, предложение, очень правильное», - убежден Касымбек.

Поэтому он пообещал выйти с предложением в центральный госорган - правительство, чтобы изменить законодательство именно по реновации.