Более 130 млн тенге потратит Казахстан на Международную организацию по русскому языку

Сенат Казахстана одобрил создание Международной организации по русскому языку, которая будет базироваться в Сочи. Как сообщил депутат Андрей Лукин, для участия в этой организации в республиканском бюджете на 2025-2027 годы заложен 131 млн тенге.

«Общая сумма расходов на 2025-2027 годы составляет 131 млн 64 тысячи тенге. Эти расходы одобрены решением республиканской бюджетной комиссии», - сказал Лукин.

Он отметил, что цель организации – это укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества стран СНГ по вопросам продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации. Ее основными задачами являются «сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка» и языков стран Содружества, а также других стран.

Предполагается, организация будет заниматься развитием гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве, обеспечивать взаимодействие образовательных организаций, научных и исследовательских учреждений, общественных объединений, заниматься подготовкой научных и научно-педагогических кадров, создавать пул высококвалифицированных переводчиков с русского языка на языки стран СНГ, а также с языков стран Содружества на русский язык, в том числе для перевода классических произведений, проведения международных научных конференций по русистике.

Кроме того, она будет заниматься организацией международных книжных выставок в странах СНГ и проводить встречи с деятелями культуры.

«Высшим органом организации является министерская конференция, в состав которой входят руководители профильных министерств сторон договора или иное уполномоченное лицо в статусе не ниже министра. Отчеты организации, утверждение долевых взносов, вопросы ревизии, определение численности секретариата и порядок оплаты труда принимаются конференцией по согласованию с правительствами сторон договора», - уточнил сенатор.

Он напомнил, что инициативу создания международной организации по русскому языку озвучил президент Касым Жомарт Токаев 14 октября 2022 года в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 13 октября 2023 года в Бишкеке на заседании совета глав государств СНГ президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана подписали соответствующий договор. Все эти государства уже ратифицировали его, документ вступил в силу.