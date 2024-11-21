В 2024 году конкурс по дубляжу зарубежных фильмов на казахский язык не состоялся пять раз

В 2024 году Государственный центр поддержки национального кино, являющийся единым оператором финансирования дубляжа зарубежных фильмов на казахский язык, пять раз объявлял прием заявок на конкурс фильмов для дубляжа, но все они не состоялись, потому что не было подано ни одной заявки.

«В текущем году детские анимационные фильмы и фильмы для семейного просмотра не были продублированы на казахский язык по причине несоответствия поданных заявок правилам отбора», - сообщили в центре на запрос «Власти».

При этом в мае был проведен конкурс с предварительным онлайн-голосованием по выбору фильма для дубляжа на казахский язык. В голосовании участвовали всего 25 человек, из которых 68 % поддержали проект Sneaks («Кроссы»). Результаты голосования передали на рассмотрение экспертного совета. Однако, по данным ГЦПНК, совет отклонил фильм, посчитав его фестивальным проектом, не подходящим для семейного просмотра и широкой дистрибуции.

Таким образом, в этом году в прокат вновь не выйдут дублированные на казахский язык зарубежные фильмы, финансируемые государством. Выделенные на это деньги возвращены в республиканский бюджет.

Недавно министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса заявила, что многие студии в Казахстане, которые занимаются анимацией и дубляжом, не могут участвовать в конкурсе из-за высоких требований, и предложила ослабить требования.

Согласно действующим правилам, конкурсы на дубляж направлены на отбор фильмов, а не студий. Компании, участвующие в отборе, должны заранее получить разрешение правообладателя на дублирование предлагаемых фильмов.

Тем временем в этом году мировые киностудии-правообладатели самостоятельно профинансировали перевод на казахский язык пяти крупных блокбастеров, включая анимационные фильмы. Фильм «Ойжұмбақ-2» установила рекорд по сборам среди фильмов, дублированных на казахский язык, заработав в прокате более 128 млн тенге.

Во всех случаях расходы на создание казахского дубляжа полностью покрывали компании-правообладатели.