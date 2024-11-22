Сейчас минимальный тариф составляет 25 тенге за квадратный метр
Маслихат Алматы предлагает почти вдвое повысить минимальный тариф на содержание домов
фото Жанары Каримовой

Маслихат Алматы опубликовал на сайте «Открытые НПА» проект решения об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе на 2025 год. Документом предлагается повысить тариф до 40 тенге за квадратный метр.

«Это решение обусловлено необходимостью актуализировать тарифы, которые не пересматривались с 2010 года», - отмечается в пресс-релизе.

Как пояснили в маслихате города, с учетом инфляции, которая за последние 14 лет составила в среднем 7% в год, с учетом роста заработной платы и ненадлежащего состояния общего имущества многоквартирных жилых домов из-за низкого тарифа предлагается установить минимальный тариф в размере 40 тенге за 1 м².

Расходы на управление и содержание жилья включают обязательные взносы на оплату труда, банковские услуги, дератизационные и дезинфекционные работы, обслуживание общего имущества.

Сейчас в Алматы минимальный тариф составлял 25 тенге за 1 м². В то же время в городе насчитывается около 9 тыс. многоквартирных жилых домов, из которых более 5 500 имеют тариф на содержание жилья до 40 тенге за 1 м².

«Утверждение нового тарифа является важным шагом к улучшению качества управления и содержания жилищного фонда Алматы и созданию комфортных условий для жителей города», - считают в маслихате.

Обсуждение нового тарифа продлится до 5 декабря.

Ранее Ассоциация КСК города Алматы попросила власти повысить минимальный тариф на содержание и управление общедомовым имуществом многоквартирных домов. В ассоциации отметили, что сейчас многие дома обслуживаются по тарифам от 7 до 700 тенге за квадратный метр, но это не покрывает базовые затраты на их надлежащее содержание и обеспечение безопасности. В ассоциации просили повысить минимальный тариф хотя бы до 57 тенге за 1 квадратный метр в месяц.

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