Маслихат Алматы предлагает почти вдвое повысить минимальный тариф на содержание домов

Маслихат Алматы опубликовал на сайте «Открытые НПА» проект решения об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе на 2025 год. Документом предлагается повысить тариф до 40 тенге за квадратный метр.

«Это решение обусловлено необходимостью актуализировать тарифы, которые не пересматривались с 2010 года», - отмечается в пресс-релизе.

Как пояснили в маслихате города, с учетом инфляции, которая за последние 14 лет составила в среднем 7% в год, с учетом роста заработной платы и ненадлежащего состояния общего имущества многоквартирных жилых домов из-за низкого тарифа предлагается установить минимальный тариф в размере 40 тенге за 1 м².

Расходы на управление и содержание жилья включают обязательные взносы на оплату труда, банковские услуги, дератизационные и дезинфекционные работы, обслуживание общего имущества.

Сейчас в Алматы минимальный тариф составлял 25 тенге за 1 м². В то же время в городе насчитывается около 9 тыс. многоквартирных жилых домов, из которых более 5 500 имеют тариф на содержание жилья до 40 тенге за 1 м².

«Утверждение нового тарифа является важным шагом к улучшению качества управления и содержания жилищного фонда Алматы и созданию комфортных условий для жителей города», - считают в маслихате.

Обсуждение нового тарифа продлится до 5 декабря.

Ранее Ассоциация КСК города Алматы попросила власти повысить минимальный тариф на содержание и управление общедомовым имуществом многоквартирных домов. В ассоциации отметили, что сейчас многие дома обслуживаются по тарифам от 7 до 700 тенге за квадратный метр, но это не покрывает базовые затраты на их надлежащее содержание и обеспечение безопасности. В ассоциации просили повысить минимальный тариф хотя бы до 57 тенге за 1 квадратный метр в месяц.