Действующий минимальный тариф был установлен 10 лет назад
Ассоциация КСК Алматы просит повысить минимальный тариф на содержание домов
Фото Жанары Каримовой

Ассоциация КСК города Алматы выдвинула инициативную просьбу на повышение минимального тарифа на содержание и управление общедомовым имуществом многоквартирных домов. В ассоциации отмечают, что сейчас многие дома обслуживаются по тарифам, которые не покрывают базовые затраты на их надлежащее содержание и обеспечение безопасности.

«Тарифы на содержание и управление многоквартирными домами в Алматы варьируются от 7 до 700 тенге за квадратный метр, в зависимости от района города и типа дома. Средний тариф, составляющий всего 40 тенге, не покрывает базовые расходы на обслуживание и ремонт», - говорит председатель ассоциации КСК по Алматы Аркадий Рубцов.

Как пояснили «Власти» в ассоциации, они просят повысить минимальный тариф на сумму не меньше чем в Астане - 57 тенге за один квадратный метр в месяц.

«И то 57 тенге не хватает, поэтому у нас может быть где то 65-70 тенге, а может, даже больше. В некоторых квартирах самостоятельно пытались поднимать тариф до 40 тенге. У нас практически во всех городах приняты минимальные тарифы, кроме Алматы», - отметила Алия Богаева, руководитель учебного центра ТОО «ЖКХ-ИНФО».

По словам Рубцова, с момента последнего повышения тарифов в Алматы прошло более десяти лет. За это время значительно изменились требования к обслуживанию домов, увеличились затраты на материалы и услуги, а также появились новые обязанности для управляющих компаний, такие как обеспечение безопасности жильцов и выполнение дополнительных норм в области жилищной безопасности.

«Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и безопасности жителей, а также для повышения качества обслуживания многоквартирных домов в Алматы», - отмечается в обращении КСК.

Богаева добавила, что они неоднократно обращались к властям города по этому поводу. По ее словам, и маслихат, и общественный совет собирались, но решение не было принято.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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