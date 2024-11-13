Ассоциация КСК Алматы просит повысить минимальный тариф на содержание домов

Ассоциация КСК города Алматы выдвинула инициативную просьбу на повышение минимального тарифа на содержание и управление общедомовым имуществом многоквартирных домов. В ассоциации отмечают, что сейчас многие дома обслуживаются по тарифам, которые не покрывают базовые затраты на их надлежащее содержание и обеспечение безопасности.

«Тарифы на содержание и управление многоквартирными домами в Алматы варьируются от 7 до 700 тенге за квадратный метр, в зависимости от района города и типа дома. Средний тариф, составляющий всего 40 тенге, не покрывает базовые расходы на обслуживание и ремонт», - говорит председатель ассоциации КСК по Алматы Аркадий Рубцов.

Как пояснили «Власти» в ассоциации, они просят повысить минимальный тариф на сумму не меньше чем в Астане - 57 тенге за один квадратный метр в месяц.

«И то 57 тенге не хватает, поэтому у нас может быть где то 65-70 тенге, а может, даже больше. В некоторых квартирах самостоятельно пытались поднимать тариф до 40 тенге. У нас практически во всех городах приняты минимальные тарифы, кроме Алматы», - отметила Алия Богаева, руководитель учебного центра ТОО «ЖКХ-ИНФО».

По словам Рубцова, с момента последнего повышения тарифов в Алматы прошло более десяти лет. За это время значительно изменились требования к обслуживанию домов, увеличились затраты на материалы и услуги, а также появились новые обязанности для управляющих компаний, такие как обеспечение безопасности жильцов и выполнение дополнительных норм в области жилищной безопасности.

«Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и безопасности жителей, а также для повышения качества обслуживания многоквартирных домов в Алматы», - отмечается в обращении КСК.

Богаева добавила, что они неоднократно обращались к властям города по этому поводу. По ее словам, и маслихат, и общественный совет собирались, но решение не было принято.