Апелляционный суд США приостановил блокировку тарифов Трампа

Пошлины продолжают действовать
Федеральный апелляционный суд США приостановил запрет на тарифы президента Дональда Трампа, введенный ранее другим судом, сообщает Русская служба ВВС. Апелляционный суд также распорядился, чтобы стороны представили свои аргументы в письменном виде до июня.
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