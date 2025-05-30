Пошлины продолжают действовать
Апелляционный суд США приостановил блокировку тарифов Трампа
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Федеральный апелляционный суд США приостановил запрет на тарифы президента Дональда Трампа, введенный ранее другим судом, сообщает Русская служба ВВС. Апелляционный суд также распорядился, чтобы стороны представили свои аргументы в письменном виде до июня.

В среду, 28 мая, федеральный суд по вопросам международной торговли США постановил, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины, которые привели к росту стоимости импорта для всех. Коллегия из трех судей заблокировала введенные Трампом глобальные пошлины, включая пошлины «Дня освобождения», объявленные им 2 апреля. В частности, были заблокированы 30%-ные тарифы для Китая, 25%-ные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-ные универсальные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты. Суд установил окно в 10 календарных дней для административных распоряжений «для приведения в действие постоянного запрета».

Вероятно, что дело дойдет до Верховного суда, где большая часть тарифов будет приостановлена.

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