Израиль и «Хезболла» обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливане

В четверг Израиль нанес первый с момента объявления перемирия с «Хезболлой» авиаудар по Ливану, сообщает агентство Associated Press . Израиль утверждает, что целью удара был склад ракет боевиков на юге Ливана, поскольку «Хезболла» нарушила режим прекращения огня.

Ливанские власти сообщили об израильских минометных обстрелах и стрельбе, в результате чего были ранены два человека, пытавшиеся вернуться на юг Ливана. Государственные СМИ Ливана заявили, что ранены мирные жители в Маркабе, недалеко от границы. Израильские же военные утверждают, что их войска открыли огонь по «нескольким подозреваемым», которые прибыли на своих автомобилях в определенные районы южного Ливана в нарушение перемирия.

Ливанские военные заявили, что устанавливают временные контрольно-пропускные пункты и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в надежде помочь перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома.

Около 1,2 млн человек были перемещены в Ливане. Тысячи жителей начали возвращаться домой после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой», достигнутое при посредничестве США и Франции, вступило в силу 27 ноября на 60 дней. В течение этого времени боевики должны будут отступить к северу от реки Литани, а израильские силы должны вернуться на свою сторону границы. Буферную зону будут патрулировать миротворцы ООН и ливанские войска, которые не были стороной конфликта между Израилем и «Хезболлой».

Израиль заявлял, что «любое отклонение от этого соглашения будет пресекаться огнем».

Всего, по данным ливанских чиновников здравоохранения, в Ливане в ходе конфликта с Израилем погибло более 3 760 человек, многие из которых были мирными жителями. В результате боевых действий погибло более 70 человек в Израиле — более половины из них были мирными жителями, — а также десятки израильских солдат, сражавшихся на юге Ливана.