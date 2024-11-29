Израиль и «Хезболла» обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливане

В четверг Израиль нанес первый с момента объявления перемирия с «Хезболлой» авиаудар по Ливану, сообщает агентство Associated Press. Израиль утверждает, что целью удара был склад ракет боевиков на юге Ливана, поскольку «Хезболла» нарушила режим прекращения огня.
Ливанские власти сообщили об израильских минометных обстрелах и стрельбе, в результате чего были ранены два человека, пытавшиеся вернуться на юг Ливана. Государственные СМИ Ливана заявили, что ранены мирные жители в Маркабе, недалеко от границы. Израильские же военные утверждают, что их войска открыли огонь по «нескольким подозреваемым», которые прибыли на своих автомобилях в определенные районы южного Ливана в нарушение перемирия.
Ливанские военные заявили, что устанавливают временные контрольно-пропускные пункты и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в надежде помочь перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома.
Около 1,2 млн человек были перемещены в Ливане. Тысячи жителей начали возвращаться домой после вступления в силу соглашения о прекращении огня.
Перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой», достигнутое при посредничестве США и Франции, вступило в силу 27 ноября на 60 дней. В течение этого времени боевики должны будут отступить к северу от реки Литани, а израильские силы должны вернуться на свою сторону границы. Буферную зону будут патрулировать миротворцы ООН и ливанские войска, которые не были стороной конфликта между Израилем и «Хезболлой».
Израиль заявлял, что «любое отклонение от этого соглашения будет пресекаться огнем».
Всего, по данным ливанских чиновников здравоохранения, в Ливане в ходе конфликта с Израилем погибло более 3 760 человек, многие из которых были мирными жителями. В результате боевых действий погибло более 70 человек в Израиле — более половины из них были мирными жителями, — а также десятки израильских солдат, сражавшихся на юге Ливана.
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