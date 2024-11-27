В Ливане вступил в силу режим прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем

В Ливане вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой». Накануне это одобрило правительство Израиля, сообщает Русская служба ВВС .

Соглашение о прекращении огня вступило в силу в среду в 04:00 по местному времени.

Согласно условиям перемирия, израильские войска будут выведены из Ливана в течение 60 дней, а боевики «Хезболлы» покинут приграничные районы — там будут находиться военнослужащие ливанской армии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий «Хезболлы».

Президент США Джо Байден надеется, что это будет постоянным прекращением огня и что перемирие в Ливане может привести к установлению мира на всем Ближнем Востоке, то есть позволит прекратить войну в секторе Газа.

Между тем боевые действия между Израилем и «Хезболлой» продолжались до поздней ночи. Боевики «Хезболлы» заявили, что запустили беспилотники по военным объектам в Тель-Авиве, а израильская армия выпустила приказ об эвакуации некоторых районов Бейрута. После этого, менее чем за час до начала перемирия, по южным пригородам Бейрута были нанесены авиаудары.

В то же время остаются нерешенными вопросы: у ливанских военных нет ресурсов для выполнения задач и смогут ли они противостоять «Хезболле» в случае необходимости. Финансирование, вероятно, предоставят международные организации и союзники Ливана.