Нацбанк повысил базовую ставку до 15,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции принял решение повысить базовую ставку с 14,25% до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как пояснили в Нацбанке, годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» и ослабления тенге.

«Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными», - отмечается в сообщении.

Внешнее инфляционное давление также усиливается в результате роста мировых цен на продовольствиеи более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России. Значительно возросшая волатильность на финансовых рынках может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий.

«Совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие годы. В сочетании с возросшей волатильностью на финансовых рынках это потребовало повышения базовой ставки», - пояснили в Нацбанке.

Нацбанк снизил базовую ставку до 14,25% в июле, и до сегодняшнего дня сохранял ее на этом уровне.