Казахстанский препарат против рака прошел две начальные фазы испытаний

После первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась, рассказал вице-президент Национальной академии наук РК, профессор биологии NU Дос Сарбасов.

Сейчас пациентам увеличили дозу препарата с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.

«Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца – мы должны завершить проект в течение двух-трех лет», - сказал Сарбасов.

По словам профессора, противораковый препарат начали тестировать в 2022-2023 годах. На первом этапе клинических испытаний использовалась малая доза препарата, сейчас ее увеличили в два раза. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии.

В июле министр науки и высшего образования Саясат Нурбек также сообщал, что после первого этапа испытаний казахстанский препарат показал обнадеживающие результаты. Для тестирования препарата была выбрана агрессивная форма рака – рак толстого кишечника на четвертой стадии.

Второй этап тестирования начался 1 июля, на него записалось 5 тыс. онкобольных, но было выбрано только 3 тыс. человек. На второй этап было выделено порядка 2 млрд тенге, планировалось массово протестировать препарат на всех видах рака уже параллельно.