Тестирование казахстанского препарата от рака показывает обнадеживающие результаты – Нурбек

По итогам первого этапа тестирования препарата от рака, созданного казахстанскими учеными, опухоли сократились в среднем на 30%, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Теперь, по его словам, ученые приступили ко второму этапу тестирования, и, в случае положительного результата, в следующем году лекарство планируют зарегистрировать.

«Первая стадия клинических испытаний на людях успешно завершена. 15 онкобольных в институте радиологии в Алматы прошли лечение. Очень обнадеживающие результаты. Мы выбрали очень агрессивную форму рака – рак толстого кишечника, четвертая стадия. На 30% средняя опухоль сократилась», - сообщил Нурбек.

Он добавил, что второй этап тестирования начался 1 июля, на него записалось 5 тыс. онкобольных, но пока взяли только 3 тыс. человек. На это выделено порядка 2 млрд тенге.

«Наша задача теперь – массово протестировать (препарат – В.) на всех видах рака уже параллельно. Тестирование у нас будет идти в Астане, Алматы, Павлодаре. До конца года второй этап завершится, мы используем все данные. У нас очень высокая надежда, что мы уже запустим это лекарство в следующем году на регистрацию», - заключил министр.

В январе Саясат Нурбек сообщал о том, что казахстанские ученые разрабатывают противоопухолевый препарат, не имеющий аналогов в мире, который уже начали испытывать на онкобольных.