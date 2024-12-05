В Грузии задержали лидеров оппозиции

В Тбилиси задержаны лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, один из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александр Элисашвили, а также член оппозиционной партии «Ахали» Зураб Датунашвили. В офисах некоторых оппозиционных партий прошли обыски, сообщает издание DW .

Александра Элисашвили и Зураба Датунашвили задержали накануне вечером на выходе из гостиницы, недалеко от здания парламента, где проходит акция протеста.

За несколько часов до этого по административному делу о мелком хулиганстве и невыполнении требований полиции был задержан и избит Нико Гварамия.

В офисах оппозиционных партий, в том числе партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», прошли обыски в рамках уголовного дела «об организации группового насилия». МВД сообщило о задержании семи человек.

По данным издания Civil.ge, полиция также задержала члена «Коалиции за перемены» Гелу Хасаия, когда он снимал на телефон обыск в офисе париии, а также основателя молодежной организации «Дафиони» Звиада Цецхладзе, который активно участвовал в организации протестного движения, в том числе против закона об иностранных агентах.

Полиция провела обыски в доме Ильи Глонти, администратора группы «Даитове» в Facebook, известной мобилизацией протестных движений в социальных сетях. Полиция обвиняет его в «организации или руководстве групповой акцией, сопровождающейся насилием, массовыми беспорядками, повреждением или уничтожением чужого имущества», а также в участии в массовых беспорядках. Также обыск прошел в доме Софо Ботковели, еще одного члена «Дитове».

Обыски также прошли в офисе молодежной организации «Единства-Национального движения», в офисах партий-членов «Коалиции за перемены» — «Гирчи больше свободы», «Ахали» и «Дроа», а также организации «Набиджи». Из офиса «Дроа» полиция забрала практически все, включая оборудование, предметы первой помощи, пиротехнику, пледы, пуфы и т. д.

Член оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Саба Буадзе сообщил в Facebook, что двое членов коалиции, Вепхо Касрадзе и Васо Кадзелашвили, были задержаны полицией из-за видео, транслировавшегося на телеканале «Имеди», где говорят о возможной гибели во время протестов.

Полиция также обыскала дома двух активистов — одной из основательниц «Даитове» Кристине Ботковели и активиста Сабы Джаджанидзе.

Протесты в Грузии продолжаются уже неделю после того, как правительства решило приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.