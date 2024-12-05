Каждый пятый казахстанец задумывается о переезде из страны, показал опрос Demoscope

Каждый пятый казахстанец (21%) задумывается о переезде из страны, из них 6,9% намерены уехать в ближайшие два-три года, 5,6% планируют, но пока не имеют такой возможности, а 8,4% рассматривают возможность переезда при определенных обстоятельствах, говорится в опросе , проведенным Бюро экспресс-мониторинга Demoscope при поддержке фонда Конрада Аденауэра, в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab.

Больше всего желающих уехать – среди молодежи и людей среднего возраста, показал опрос. Так, в группе от 18 до 29 лет около 25% задумываются о переезде, в то время как среди 30-летних этот показатель достигает почти 30%. Причем каждый десятый из второй возрастной категории, или 10,7%, твердо намерен переехать в ближайшие годы.

При этом подавляющее большинство респондентов (83,7%) родились в Казахстане, а 9,3% живут в стране более 20 лет.

Причинами переезда казахстанцы назвали стремление к более высокой заработной плате (24,5%), отсутствие перспектив для себя и своих детей (23,9%), а также желание найти лучшую работу (14%). При этом молодежь чаще мотивирована желанием получить качественное образование и иметь условия для саморазвития, в то время как средние и старшие возрастные группы чаще указывают на отсутствие перспектив для себя и для своих детей.

Так, причиной для переезда назвали более благоприятные условия для саморазвития13,2% опрошенных, получение качественного образования – 11,7%. Среди других причин – получение более качественных медицинских услуг (4,9% опрошенных), возможность профессионального роста (4,4%), более благоприятные экология и климат (3,8%), путешествия (3,3%), более безопасное место (3%), переезд к родственникам (2,6%), расширение круга общения (1,3%), развитие бизнеса (0,7%), возвращение на историческую родину (0,6%).

Помимо прочего, 45,9% респондентов отметили, что кто-то из их друзей, знакомых или коллег уже уехал на постоянное место жительства за границу за последние два-три года.

Наиболее привлекательными странами для эмиграции казахстанцев 7,7% опрошенных назвали США, 6,2% – Россию, 5,1% – страны Европы, 4,6% – Турцию, 2,6% – Канаду. А 35% респондентов считают, что для них нет стран, куда они хотели бы переехать.

Несмотря на то что официальная статистика говорит, что за последние два года в Казахстане зафиксирована положительная динамика внешней миграции, и за первые три квартала 2024 года на постоянное место жительства в Казахстан переехали более 20 тыс. человек, тогда как страну покинули 10,2 тыс. человек, DEMOSCOPE отмечает, что уровень образования и профессиональная квалификация мигрантов остаются ключевыми индикаторами анализа миграционных процессов.

Так, среди уехавших за границу значительную долю составляют специалисты с востребованными техническими специальностями (1,2 тыс. человек), экономисты (589 человек), педагоги (385 человек), архитекторы и строители (261 человек), а также юристы (170 человек).

Вместе с тем 63,3% опрошенных относятся к переезду соотечественников за границу с пониманием, 11,4% осудили их, а 21% заявили о равнодушном отношении к эмигрантам.

Также опрос показал: 39,2% респондентов считают, что в ближайшие три-пять лет отток квалифицированных специалистов из Казахстана будет увеличиваться, 21,7% считают наоборот, еще 18,7% полагают, что количество въезжающих и выезжающих будет примерно одинаковым.

«Проблема "утечки мозгов" тесно связана с качеством жизни граждан и эффективностью государственного управления. Исследование DEMOSCOPE выявило не только высокий уровень миграционных настроений среди наиболее активных граждан, но и обозначило широкий спектр социально-экономических факторов, влияющих на решения потенциальных эмигрантов», – сообщили в организации.

Для снижения оттока квалифицированных специалистов необходимо принимать меры по повышению экономического благосостояния граждан, улучшению качества образования, доступа к современной медицине и обеспечению безопасности. Также без повышения качества государственного управления и целенаправленных мер поддержки профессиональных кадров, изменить тенденцию "утечки мозгов" из Казахстана будет крайне сложно, считают в DEMOSCOPE.

Опрос проводился с 13 по 24 ноября. Было опрошено 1 100 человек в 17 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент.