Трамп намерен помиловать участников беспорядков в Капитолии

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что, скорее всего, в первый же день вступления в должность помилует своих сторонников, участвовавших в нападении на Капитолий 6 января 2021 года и что не будет просить специального прокурора расследовать деятельность уходящего президента Джо Байдена.

«Я буду действовать очень быстро. Первый день. Они находятся там уже много лет, и они находятся в грязном, отвратительном месте, которое даже не должно быть открыто», - сказал он.

Трамп считает, что даже у тех, кто признался в нападении на полицейских, «не было выбора». Хотя Трамп не исключает, что не будут помилованы те, кто «радикален» и «сумасшедший». В то же время он полагает, что более чем на 900 участников беспорядков, которые признали себя виновными в связи с нападением, но не были обвинены в нападении на сотрудников полиции, Трамп предположил, было оказано несправедливое давление с целью заставить их признать себя виновными.

Также Трамп считает, что некоторые члены комитета Палаты представителей, расследовавшего нападение 6 января, «должны сесть в тюрьму».

По меньшей мере 1 572 участникам беспорядков были предъявлены обвинения, и более 1 251 осуждены или признаны виновными в нападении на Капитолий. Из них минимум 645 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком от нескольких дней до 22 лет в федеральной тюрьме. Около 250 человек находятся под стражей.

Вместе с тем Трамп сказал, что не будет поручать Пэм Бонди, которую он выдвинет на пост генерального прокурора, расследовать деятельность специального прокурора Джека Смита, который возбудил два отдельных федеральных дела против Трампа, которые были прекращены после выборов.