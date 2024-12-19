Сенат одобрил закон, предусматривающий доплату дипломатам только за знание редких языков

Казахстанские дипломаты будут получать доплату только для знание редких языков, а граждане, ранее занимавшие должности и международных организациях, получат право быть приравненным к ветеранам дипломатической службы. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию», который в четверг одобрил сенат.

«Законом предусмотрено приравнивание граждан, ранее занимавших должность в международных организациях к ветеранам дипломатической службы, с учетом специфики деятельности министерства иностранных дел. Также изменены выплаты дипломатическим служащим за знание иностранных языков», - сказал сенатор Дархан Кыдырали.

Как ранее сообщалось, депутаты предложили доплачивать дипломатическим служащим только за знание редких языков, чтобы стимулировать к повышению квалификации и самосовершенствованию дипломатического корпуса.

Кроме того, нормы закона затрагивают защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях, исключение планирования заключения международных договоров в связи с внедрением электронной системы управления международными договорами, укрепление координирующей роли МИД в деятельности государственных органов и организаций в сфере официальной помощи развитию, а также наделяют министерство иностранных дел функцией в отношении государственного имущества, находящегося за пределами Казахстана.