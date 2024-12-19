Сенат одобрил закон, предусматривающий доплату дипломатам только за знание редких языков

Также расширен круг лиц, приравненных к ветеранам дипломатической службы
Тамара Вааль, Астана, Власть
Казахстанские дипломаты будут получать доплату только для знание редких языков, а граждане, ранее занимавшие должности и международных организациях, получат право быть приравненным к ветеранам дипломатической службы. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию», который в четверг одобрил сенат.
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