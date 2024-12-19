Также расширен круг лиц, приравненных к ветеранам дипломатической службы
Сенат одобрил закон, предусматривающий доплату дипломатам только за знание редких языков
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстанские дипломаты будут получать доплату только для знание редких языков, а граждане, ранее занимавшие должности и международных организациях, получат право быть приравненным к ветеранам дипломатической службы. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию», который в четверг одобрил сенат.

«Законом предусмотрено приравнивание граждан, ранее занимавших должность в международных организациях к ветеранам дипломатической службы, с учетом специфики деятельности министерства иностранных дел. Также изменены выплаты дипломатическим служащим за знание иностранных языков», - сказал сенатор Дархан Кыдырали.

Как ранее сообщалось, депутаты предложили доплачивать дипломатическим служащим только за знание редких языков, чтобы стимулировать к повышению квалификации и самосовершенствованию дипломатического корпуса.

Кроме того, нормы закона затрагивают защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях, исключение планирования заключения международных договоров в связи с внедрением электронной системы управления международными договорами, укрепление координирующей роли МИД в деятельности государственных органов и организаций в сфере официальной помощи развитию, а также наделяют министерство иностранных дел функцией в отношении государственного имущества, находящегося за пределами Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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