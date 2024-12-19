Решение о переводе времени было принято на основе научных исследований нобелевских лауреатов – Бектенов

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, говоря о решении ввести единый часовой пояс, заявил, что этот вопрос и раньше поднимался жителями области, так как прежний часовой пояс не соответствовал естественному времени. И решение о переходе на единый часовой пояс облегчило ежедневные бытовые процессы.

Бектенов также заявил, что решение было принято «на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом».

«В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс», - сказал глава кабмина.

Он добавил, что для Казахстана естественный часовой пояс – «это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5», «мы привели время в соответствие с солнечными циклами». Предыдущий часовой пояс UTC+6, на который в свое время страна была переведена «в директивном порядке», «не является естественным для нас».

«Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство. Все эти вопросы будем далее решать», - заявил Бектенов.