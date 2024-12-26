Парламент закрепил расширение применения общественных работ
За мелкое хулиганство и приставания казахстанцев будут отправлять на общественные работы
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документом вводится новый вид административного взыскания в виде общественных работ за адмправонарушения.

В частности, новый вид административного взыскания вводится по 11 статьям и 15 составам Кодекса об административных правонарушениях.

«К примеру, за мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, приставание в общественных местах», - объяснил сенатор Евгений Больгерт.

Вместе с тем поправками совершенствуется административно-деликтное законодательство, которое направлено на установление порядка применения привода по делам об административных правонарушениях, регулирование процедуры пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам по делам сокращенного производства и введение новых составов административных правонарушений с учетом действующих отраслевых законов, усиление существующих мер взыскания, а также смягчение или исключение ответственности в отдельных случаях.

В целом, подчеркнул сенатор, поправки вносятся в 246 статей КоАП, а корректировки – в 247 составов. В их числе, по 45 статьям предусмотрено ужесточение составов административных правонарушений: за нарушение законодательства о персональных данных и их защите; за нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда; за загрязнение мест общего пользования; за заведомо ложный вызов специальных служб; за незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность. Смягчение устанавливается по 12 статьям, в частности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за превышение размера торговой надбавки на социально значимые товары.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Авиакомпания Qazaq Air примет решение насчет приостановки рейсов в Россию после завершения расследования авиакатастрофы в Актау
Новости
Судмедэксперт сообщил о 10 огнестрельных ранениях на теле археолога Жагипарова, погибшего во время Кантара
Новости
Доллар торгуется на бирже по 516,05 тенге
Просматриваемые
Новости
Маслихат Алматы утвердил новый минимальный тариф на содержание многоквартирных домов
Новости
Журналист Думан Мухаммедкарим этапирован в Кызылорду, сообщил адвокат
Новости
«Казахмыс» сообщил о достижении соглашения с бастовавшими работниками
Новости
Более половины казахстанцев не поддерживают переход на единый часовой пояс – опрос Demoscope
Новости
В МЧС сообщили о выживших при крушении самолета в Актау
Новости
В Казахстане параллельно будут работать системы OneWeb, Starlink и Amazon Kuiper