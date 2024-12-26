За мелкое хулиганство и приставания казахстанцев будут отправлять на общественные работы

В четверг сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документом вводится новый вид административного взыскания в виде общественных работ за адмправонарушения.

В частности, новый вид административного взыскания вводится по 11 статьям и 15 составам Кодекса об административных правонарушениях.

«К примеру, за мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, приставание в общественных местах», - объяснил сенатор Евгений Больгерт.

Вместе с тем поправками совершенствуется административно-деликтное законодательство, которое направлено на установление порядка применения привода по делам об административных правонарушениях, регулирование процедуры пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам по делам сокращенного производства и введение новых составов административных правонарушений с учетом действующих отраслевых законов, усиление существующих мер взыскания, а также смягчение или исключение ответственности в отдельных случаях.

В целом, подчеркнул сенатор, поправки вносятся в 246 статей КоАП, а корректировки – в 247 составов. В их числе, по 45 статьям предусмотрено ужесточение составов административных правонарушений: за нарушение законодательства о персональных данных и их защите; за нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда; за загрязнение мест общего пользования; за заведомо ложный вызов специальных служб; за незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность. Смягчение устанавливается по 12 статьям, в частности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за превышение размера торговой надбавки на социально значимые товары.