Теплая и снежная погода ожидается в Казахстане на Новый год

На большей части Казахстана 31 декабря – 2 января ожидается неустойчивый характер погоды, но при этом потеплеет, сообщает «Казгидромет».

Так, 31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). С 31 декабря по 2 января на северо-западе, севере, в центре и на востоке – снег, метель, 1-2 января – сильный порывистый ветер. На западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики – дождь, снег, гололед. Также по Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

Вместе с тем на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: ночью на западе до -5+5, днем до -3+10 градусов, на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью до -2-13, днем до -7+2 градуса, на востоке ночью и днем до 0-8 мороза, на юге, юго-востоке резких изменений в температурном фоне не ожидается.