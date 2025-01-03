В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных автобусов

В северных регионах закрыты несколько трасс
Из-за ухудшения погодных условий в Астане приостановили работу нескольких пригородных маршрутов, сообщили в компании, управляющей городским транспортом.
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