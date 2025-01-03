В северных регионах закрыты несколько трасс
  • 349
В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных автобусов
Иллюстративное фото Чингиза Бакишева

Из-за ухудшения погодных условий в Астане приостановили работу нескольких пригородных маршрутов, сообщили в компании, управляющей городским транспортом.

В частности, остановлено движение маршрутов 315, 316, 317, 327, 329, уточнили в компании.

В настоящее время в нескольких северных и центральных регионах Казахстана из-за непогоды закрыты различные участки дорог. Трассу Астана – Щучинск, закрытую ранее, наоборот некоторое время назад открыли для движения.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
При старом часовом поясе организм казахстанцев изнашивался быстрее – Нурбек
Новости
Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Грозным – министр транспорта Азербайджана
Новости
Назначен председатель комитета по охране водных ресурсов
Новости
Полиция заподозрила адвокатов в разглашении данных досудебного расследования
Новости
Казахстан принял решение отправить черные ящики разбившегося под Актау самолета на расшифровку в Бразилию
Новости
В момент подлета самолета Azerbaijan Airlines к Грозному в городе работало ПВО – Кремль