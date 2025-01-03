В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных автобусов

Из-за ухудшения погодных условий в Астане приостановили работу нескольких пригородных маршрутов, сообщили в компании, управляющей городским транспортом.

В частности, остановлено движение маршрутов 315, 316, 317, 327, 329, уточнили в компании.

В настоящее время в нескольких северных и центральных регионах Казахстана из-за непогоды закрыты различные участки дорог. Трассу Астана – Щучинск, закрытую ранее, наоборот некоторое время назад открыли для движения.