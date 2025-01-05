Деятельность 19 ОПГ пресечена в Казахстане в 2024 году – КНБ

Более 70 человек привлечены к уголовной ответственности
Комитет национальной безопасности отчитался, что совместно с органами полиции пресек в прошлом году деятельность 19 организованных преступных группировок.
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