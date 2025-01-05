Более 70 человек привлечены к уголовной ответственности
  • 533
Деятельность 19 ОПГ пресечена в Казахстане в 2024 году – КНБ
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Комитет национальной безопасности отчитался, что совместно с органами полиции пресек в прошлом году деятельность 19 организованных преступных группировок.

«За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ, распространенном в воскресенье.

По данным спецслужбы, по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из них осуждены 40 человек, по остальным еще проводятся досудебные расследования.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Тенге завершил год на отметке в 525,1 за доллар
Новости
В Алматы горела кровля ТРЦ «Москва»
Новости
Казахстан принял решение отправить черные ящики разбившегося под Актау самолета на расшифровку в Бразилию
Новости
Алматы вошел в список 25 лучших мест для посещения в 2025 году по версии CNN
Новости
«Самрук-Казына» объявила о завершении сделки по Qazaq Air
Новости
Десять человек госпитализированы после массового ДТП на трассе «Астана-Щучинск»