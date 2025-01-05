Деятельность 19 ОПГ пресечена в Казахстане в 2024 году – КНБ

Комитет национальной безопасности отчитался, что совместно с органами полиции пресек в прошлом году деятельность 19 организованных преступных группировок.

«За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ, распространенном в воскресенье.

По данным спецслужбы, по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из них осуждены 40 человек, по остальным еще проводятся досудебные расследования.