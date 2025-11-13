Правительства Казахстана и Туркменистана будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Соответствующее соглашение одобрил сенат
Тамара Вааль, Астана, Власть
Правительства Казахстана и Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которое в четверг одобрил сенат. Документ создает правовую основу для взаимодействия и охватывает комплекс угроз, среди которых организованная преступность, коррупционные и экономические преступления, киберпреступность, а также вопросы взаимного обмена информации.
