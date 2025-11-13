Соответствующее соглашение одобрил сенат
Правительства Казахстана и Туркменистана будут сотрудничать в борьбе с преступностью
ФОТО POLISIA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительства Казахстана и Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которое в четверг одобрил сенат. Документ создает правовую основу для взаимодействия и охватывает комплекс угроз, среди которых организованная преступность, коррупционные и экономические преступления, киберпреступность, а также вопросы взаимного обмена информации.

«Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая организованную преступность, терроризм и экстремизм, включая их финансирование, коррупционные и экономические преступления, киберпреступность. Документ также предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений», - сказал сенатор Евгений Больгерт.

Согласно документу, сотрудничество будет через исполнение взаимных запросов, обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом, специалистами и помогать друг другу в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

