Правительства Казахстана и Туркменистана будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Правительства Казахстана и Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которое в четверг одобрил сенат. Документ создает правовую основу для взаимодействия и охватывает комплекс угроз, среди которых организованная преступность, коррупционные и экономические преступления, киберпреступность, а также вопросы взаимного обмена информации.

«Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая организованную преступность, терроризм и экстремизм, включая их финансирование, коррупционные и экономические преступления, киберпреступность. Документ также предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений», - сказал сенатор Евгений Больгерт.

Согласно документу, сотрудничество будет через исполнение взаимных запросов, обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом, специалистами и помогать друг другу в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.