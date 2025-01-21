Трамп помиловал участников беспорядков в Капитолии, отменил гражданство по рождению и отсрочил блокировку TikTok

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп в понедельник подписал указы о выходе Соединенных Штатов Америки из Всемирной организации здравоохранения, о помиловании участников беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, а также об отмене права на гражданство по рождению, сообщает телеканал CNN .

В тексте указа о выходе США из ВОЗ в качестве причин упоминаются «неправильные действия организации в связи с пандемией COVID-19 и других глобальных кризисов в области здравоохранения, ее неспособность провести срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ».

Трамп считает, что США платят организации слишком много денег и что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».

Дональд Трамп давно критиковал ВОЗ, и его администрация официально вышла из организации в июле 2020 года, когда пандемия COVID-19 продолжала распространяться.

Вместе с тем Трамп подписал указ о помиловании почти всех 1 270 человек, осужденных за нападение на Капитолий 6 января 2021 года, поручив министерству юстиции прекратить около 300 текущих дел и приказав освободить 14 других обвиняемых, которым были предъявлены обвинения по самым серьезным делам о подстрекательстве к мятежу. Однако подписанная им прокламация о «полном, окончательном и безоговорочном помиловании» распространяется примерно на 600 человек, осужденных за тяжкие преступления, связанные с нападением на сотрудников полиции или воспрепятствованием действиям полиции во время беспорядков.

Кроме этого, Трамп подписал указ, который откладывает введение запрета на TikTok на 75 дней и предписывает министерству юстиции не применять закон о контролируемых иностранных приложениях, которым с 19 января TikTok запрещается в Соединенных Штатах, если он не продается американскому покупателю или одному из союзников США. Окончательная судьба TikTok в США остается под вопросом, потому что пока неясно, захочет ли владелец TikTok из Китая, ByteDance, продать его, даже если это будет сделка, заключенная при посредничестве Трампа.

Помимо прочего, Трамп пообещал с 1 февраля ввести новые пошлины в 25% в отношении Канады и Мексики, и подписал пакет иммиграционных мер, которые приведут к ужесточению иммиграционного законодательства. В частности, это обозначение наркокартелей как иностранных террористических организаций, что может предшествовать применению военной силы в Мексике, а также может привести к более жестким финансовым санкциям и юридическим последствиям в США для тех, кто в этом участвует. Он также подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США, что повлечет за собой развертывание дополнительных ресурсов Пентагона и вооруженных сил для завершения строительства пограничной стены.

Также Трамп подписал указ, направленный на отмену права гражданства по праву рождения — конституционного вопроса, который необходимо будет решить посредством внесения поправок в Конституцию или через суд.

Еще один подписанный указ подразумевает меры по выходу США из Парижского соглашения по климату. Также Трамп намерен продвигать ископаемое топливо и добычу полезных ископаемых.