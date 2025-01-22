22 штата подали в суд на Трампа из-за его указа об отмене гражданства по праву рождения

22 штата, возглавляемых демократами, а также округ Колумбия и город Сан-Франциско подали ряд исков в федеральных судах Бостона и Сиэтла, оспаривающих предложение президента США Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения, сообщает Reuters .

Два аналогичных иска были поданы Американским союзом защиты гражданских свобод, организацией иммигрантов, а также женщиной, которая находится в стране по временному защищенному статусу и должна родить в марте. Такой статус предоставляется лицам, чьи страны пережили стихийные бедствия, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные события, и в настоящее время он охватывает более 1 млн человек из 17 стран.

Указ Трампа подразумевает не признавать родившихся в США детей американцами, если ни мать, ни отец не являются гражданами США или законными постоянными жителями страны.

Истцы утверждают, что Трамп нарушил право, закрепленное в статье о гражданстве 14-й поправки к Конституции США, которая гласит, что любой человек, родившийся в Соединенных Штатах, считается гражданином этой страны. Истцы также ссылаются на постановление Верховного суда США от 1898 года по делу «Соединенные Штаты против Вонг Ким Арка», в котором говорится, что дети, родившиеся в США у родителей, не являющихся гражданами, имеют право на американское гражданство.

Офис генерального прокурора Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл заявил, что, если указ Трампа останется в силе, он лишит права на гражданство более 150 тыс. детей, ежегодно рождающихся в Соединенных Штатах.

По словам властей штатов, потеря гражданства лишит этих людей доступа к федеральным программам, таким как медицинская страховка, а когда они станут старше, они не смогут законно работать или голосовать.

«Мы будем отстаивать интересы наших жителей и их основные конституционные права», - заявил генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтью Платкин.

Ожидается, что демократические штаты и правозащитные организации подадут еще больше исков, оспаривающих другие аспекты повестки дня Трампа. Также профсоюз работников национального казначейства, представляющий интересы федеральных государственных служащих в 37 агентствах и департаментах, подал иск, оспаривая подписанный Трампом указ, который упрощает процедуру увольнения тысяч сотрудников федеральных агентств и замены их политическими сторонниками.