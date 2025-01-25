В Алматы открылась выставка «Герои Приаралья»

23 января в Алматы, в галерее Итальянского культурного центра (Абылай хана, 53) открылась выставка «Герои Приаралья», организованная общественным объединением Aral Oasis. На выставке представлено 37 фоторабот, сделанных фотографом Жанарой Каримовой в Приаралье – в основном это портреты людей и пейзажи окружающего их ландшафта: домашний скот, старая советская мозаика, современные малые архитектурные формы.

Жанара Каримова, за плечами которой журналистская и репортерская работа на сайте фоторепортажей VoxPopuli и на сайте Власти, записала истории героев, живущих в регионе. Это простые люди: медсестра, воспитывающая шестерых детей и мечтающая печь хлеб, пенсионерка, которая помнит каким когда-то было Аральское море, школьница, мечтающая учиться в Европе.

«Эта выставка – голос людей Приаралья, тех, кто не сдается, а наоборот, ищет пути к восстановлению своей земли и своей культуры. Я надеюсь, что мои фотографии смогут передать вам эту силу духа и вдохновят вас на позитивные изменения вокруг себя», - сказала на открытии Жанара Каримова.

ОО Aral Oasis начинает проект «100 микропитомников», который должен помочь местным жителям в создании кооперативов для выращивания саженцев саксаула с закрытой корневой системой – у таких растений приживаемость оставляет 80%.

Истории и фотографии можно посмотреть здесь.

Выставка продлится до 15 февраля.