Сенат США утвердил министром финансов миллиардера Скотта Бессента

Сенат США в понедельник утвердил кандидатуру миллиардера и управляющего хедж-фондом Скотта Бессента на пост министра финансов, сообщает Reuters . Он будет играть центральную роль в формировании политических амбиций новой администрации президента в отношении сокращения налогов и расходов, а также управления экономическими отношениями как с союзниками, так и с противниками.

Бессент будет контролировать налоговые сборы страны и рынок казначейских облигаций стоимостью $28 трлн, оказывать огромное влияние на фискальную политику, финансовое регулирование, международные санкции и инвестиции из-за рубежа.

Ранее он предлагал политику «3-3-3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки. Также он обещал поддержать санкции против России.

Экономическая повестка Трампа сосредоточена на снижении налогов и введении высоких тарифов. Демократы и экономисты считают, что это может свести на нет некоторые успехи Федеральной резервной системы в борьбе с инфляцией. Однако Бессент не считает, что политика Трампа приведет к инфляции. Он заявил, что усилия администрации по увеличению добычи нефти на самом деле помогут снизить цены. Также он пообещал сенаторам, что при нем дефолта в стране не будет.

Как отмечает Reuters, Бессент столкнется с рядом проблем, самой неотложной из которых станет управление федеральными денежными потоками после того, как правительство достигнет установленного законом лимита долга на второй день пребывания Трампа в должности. Ранее министерство финансов использовало «чрезвычайные меры», чтобы избежать нарушения лимита и возникновения катастрофического дефолта. Кроме этого, существует вероятность роста бюджетного дефицита и дополнительного государственного долга, который, по оценкам, достигнет триллионов долларов, если продление налоговых льгот и другие обещанные налоговые льготы не будут компенсированы ростом доходов или сокращением расходов.

62-летний Скотт Бессент родился и вырос в Южной Каролине. Миллиардер, финансист с многолетней карьерой. Работал в фонде Сороса, в середине 2000-х основал собственную инвестиционную компанию Key Square Group. Был советником предвыборной кампании Дональда Трампа по экономическим вопросам.