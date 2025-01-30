Евросоюз не исключает новые санкции в отношении казахстанских компаний

Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан сообщил, что сейчас Евросоюз готовит новый пакет санкций, в который могут попасть и казахстанские компании, передает КазТАГ .

«Сейчас мы работаем над подготовкой нового 16 пакета санкций. Не исключено, что компании казахстанские могут быть добавлены в список, но решение еще не принято», - сказал он.

О'Салливан пояснил, что в санкционный список входят только те компании, в отношении которых «есть неопровержимые доказательства того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций». На основании таких доказательств ранее в санкционный список была включена, например, казахстанская компания Da Group 22, участвовавшая в схеме поставок микрочипов в Россию.

В то же время он заявил, что у Евросоюза нет «никакого намерения вмешиваться и каким-либо образом портить законные торговые отношения РФ с Казахстаном».

«Однако, что нас в действительности волнует, что некоторые недобросовестные представители бизнеса могут видеть и использовать Казахстан, как платформу для обхода санкций. Воспользовавшись этим, перепродавать продукцию высоких технологий, произведенную в ЕС, которую позже используют в вооружениях России. То есть мы говорим о тех товарах и продукции, которые попали в санкционный список», - пояснил О'Салливан.

Казахстанская компания «Da Group 22» была зарегистрирована в марте 2022 года в Астане и позднее сменила учредителей. Компания была вовлечена в схему поставок микрочипов из Германии в Россию, о которой в прошлом году в своем расследовании рассказали «Власть», «Важные истории», OCCRP и Der Spiegel.

Немецкие партнеры Da Group 22 объясняли, что отправляли товары для видеорегистраторов, а сама компания презентовала себя как сборщика электроники.

Da Group 22 не первая компания, которая включена в санкционные списки Евросоюза за помощь России в получении товаров двойного назначения, необходимых для продолжения ее войны в Украине.

Также под санкции, но уже США, попали «Газпромнефть-Казахстан» и станковая торговая компания Kazstanex.