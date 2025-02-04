В Казахстане намерены разработать программу по развитию инфраструктуры для электромобилей

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев предлагает разработать в Казахстане программу по развитию инфраструктуры для электрических автомобилей и создать условия для привлечения в страну глобальных игроков на рынке беспилотного транспорта.

«Для привлечения в Казахстан глобальных игроков на рынке беспилотного транспорта предлагается создать соответствующие условия в несколько этапов», - сказал Мадиев.

На первом этапе, по его словам, необходимо принять соответствующие НПА и выбрать тестовые площадки для пилотного запуска. Затем, в случае успешности проекта, запустить его в национальном масштабе.

«Запуск такой инициативы для беспилотного транспорта принесет Казахстану ряд стратегических преимуществ. Во-первых, привлечение международных компаний и инвестиций. Во-вторых, приток иностранных инвестиций в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных

автомобилей», - объяснил глава Минцифры.

Кроме того, считает он, это будет способствовать развитию локальных стартапов в сфере беспилотных технологий. Тем самым Казахстан сможет укрепить статус регионального технологического хаба.

Также Мадиев видит необходимость в системной поддержке развития

рынка электромобилей. Для этого он предложил разработать программу по развитию инфраструктуры для электрических автомобилей и стимулирующих мер для их приобретения. По мнению министра, по аналогии с другими странами, это могут быть скидки для парковок, платных дорог и разрешение на использование полосы общественного транспорта.