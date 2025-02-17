Руслан Желдибай вернулся на пост пресс-секретаря президента

Также он будет его советником
Тамара Вааль, Астана, Власть
Распоряжением главы государства Руслан Желдибай назначен советником президента – пресс-секретарем президента Казахстана.
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