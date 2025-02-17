Руслан Желдибай вернулся на пост пресс-секретаря президента

36-летний Желдыбай начал трудовую деятельность в 2012 году редактором телеканал «Казахстан», затем четыре года руководил отделом и был продюсером на телеканале «Алматы». Также в разные годы руководил управлением по информационной работе в интернет-пространстве и социальным сетям комитета информации и коммуникаций, был заместителем председателя комитета министерства информации и общественного развития, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра. В апреле 2022 года был назначен пресс-секретарем президента, после, с января до сентября 2023 года, был заместителем руководителя администрации президента. До нового назначения Руслан Желдибай занимал должность помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Напомним, что ранее занимавший должность пресс-секретаря главы государства Берик Уали сегодня был назначен акимом области Абай.