Окончательный отчет по расследованию крушения самолета близ Актау будет готов к концу года

Окончательный отчет по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау должен быть готов к декабрю, сообщил в среду в ходе брифинга в правительстве вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«Согласно требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, на расследование отводится один год. Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года», - сообщил Ластаев.

Что касается уголовного расследования, то это прерогатива органов прокуратуры. Поэтому «они дадут пояснения по срокам», добавил он.

Напомним, 25 декабря 2024 года летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал близ аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, из них 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев, выжили 29 человек.

Власти Азербайджана считают причиной крушения обстрел самолета с земли российскими ПВО. Президент России извинился перед главой Азербайджана за «инцидент в воздушном пространстве» его страны, но не взял на себя ответственность за обстрел самолета. Власти Казахстана, ведущие расследование, приняли решение отправить черные ящики на расшифровку в Бразилию, где был произведен самолет.

В предварительном отчете, опубликованном министерством транспорта Казахстана 4 февраля этого года, говорилось, что при попытке посадки самолета в Грозном произошли «звуковые удары», в результате которых воздушное судно получило повреждения, в том числе внутри. В документе также содержались сведения о зафиксированных следах от посторонних объектов на самолете.

Отчет также подтвердил, что в Грозном во время посадки там самолета Azerbaijan Airlines действовал план «Ковер», который в России активируют при атаках беспилотников и во время которого могут работать средства ПВО.