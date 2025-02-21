Два гарантийных фонда для поддержки бизнеса создает правительство Казахстана

Правительство Казахстана создает два гарантийных фонда для поддержки бизнеса, сообщили в пятницу в министерстве национальной экономики. Фонд «Даму» будет заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса, а «Байтерек» - поддержкой крупного.

Гарантийный фонд «Даму» для поддержи малого и среднего бизнеса будет дополнен новыми задачами и расширит продуктовую линейку по инструменту гарантирования.

Кроме того, планируется увеличить размер предоставляемых гарантий, расширить перечень секторов экономики, подлежащих гарантированию.

Как сообщили в министерстве нацэкономики, по новым продуктам гарантии планируется выпускать на принципах безотзывности и безусловности.

«Запуск гарантийного фонда позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге (+148% по отношению к 2023 году) и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов (в 2023 году по инструменту гарантирования было поддержано 8 212 проектов). В 2025 году фонд “Даму” поддержит не менее 30 тыс. проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге», - подчеркнули в ведомстве.

Гарантийный фонд «Байтерек» будет заниматься крупным бизнесом и «решит вопрос достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов».

«При финансировании проекта кредит от банков второго уровня и/или БРК может составлять 80% от стоимости проекта. В то время как гарантия будет предоставляться на сумму до 30% от стоимости проекта, решая проблемы достаточности залогового обеспечения», - объяснили в министерстве.

Сумма финансирования «Байтерека» составляет 7,3 трлн тенге, из которых 3,7 трлн тенге предусмотрено на 2025 год. По данным Миннацэкономики, гарантия холдинга может достигать 2,2 трлн тенге, или до 30%, из них до 1,1 трлн тенге – в 2025 году. При этом 50% – это залог будущего бизнес-партнера.

«В отдельных случаях холдинг “Байтерек” может входить в капитал проекта, и тогда размер собственного участия бизнесмена может быть ниже 20%. Таким образом, решается проблема недостатка залогового обеспечения у крупных проектов», - считают в министерстве, отмечая, что для финансирования крупных субъектов бизнеса будут предоставлены гарантии по проектам стоимостью от 7 млрд тенге.

В итоге это позволит банкам увеличить объемы кредитования и при этом снизить риски кредитования при недостаточности залоговой массы.