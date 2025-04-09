Все платные банковские услуги будут облагаться НДС – Миннацэкономики

Все платные банковские услуги будут облагаться налогом на добавленную стоимость в 16%. Эта норма заложена в проекте нового Налогового кодекса, который в среду в первом чтении одобрил мажилис. Однако, как заявил «Власти» первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, стоимость услуг может как и увеличиться, так и снизиться. Кроме того, правительство и агентство по защите и развитию конкуренции в целом проверит обоснованность действующих ставок.

По информации Амрина, банковскому сектору сегодня предоставляются льготы в размере порядка 900 млрд тенге. Из них более 700 млрд тенге льгот в рамках проекта нового Налогового кодекса планируется сократить, из которых 230 млрд тенге касаются предоставления финансовых услуг.

«Там не только за комиссию, там большой перечень банковских услуг, на которые мы отменяем льготы. Соответственно, они будут облагаться (НДС – В). Например, когда вы переводите деньги с одного банка на другой, комиссия составляет 150 тенге. Вот теперь к этим 150 тенге будет еще НДС 16%», - рассказал Амрин.

Первый вице-министр признал, что это может привести к удорожанию услуг. Однако напомнил, что есть рынок, и банки могут, наоборот, снизить комиссию, чтобы «переманивать клиентов». Кроме того, правительство совместно с агентством по защите и развитию конкуренции «проверят обоснованность ставок комиссии, которые есть».

Амрин добавил, что депозиты и вознаграждения по кредитам облагаться ставкой НДС не будут, также как и внутрибанковские переводы. Речь идет только о платных услугах банков.