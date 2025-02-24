Консервативный блок побеждает на выборах в бундестаг Германии

Канцлер Олаф Штольц заявил, что не войдет в состав нового правительства
По предварительным данным, консервативный блок «Христианско-демократический союз Германии»/«Христианско-социальный союз в Баварии» во главе с Фридрихом Мерцем набирает 28,6% на выборах в бундестаг, сообщает немецкое издание DW. На втором месте – «Альтернатива для Германии» с 20,8% голосов, на третьем – Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца, у нее 16,4%.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые