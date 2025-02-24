Консервативный блок побеждает на выборах в бундестаг Германии

По предварительным данным, консервативный блок «Христианско-демократический союз Германии»/«Христианско-социальный союз в Баварии» во главе с Фридрихом Мерцем набирает 28,6% на выборах в бундестаг, сообщает немецкое издание DW . На втором месте – «Альтернатива для Германии» с 20,8% голосов, на третьем – Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца, у нее 16,4%.

В парламент также прошли левые либералы из «Союза 90»/«Зеленые» и Левая партия. У них 11,6% и 8,8% голосов соответственно.

Либеральная Свободная демократическая партия и левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт не прошли в бундестаг.

Действующий канцлер Германии Олаф Штольц накануне заявил, что не будет лично вести переговоры о формировании коалиции с Фридрихом Мерцем и блоком ХДС/ХСС и не войдет в состав нового правительства.

Мерц пообещал сформировать новое правительство Германии к 21 апреля и подчеркнул, что его партия не будет управлять страной вместе с «Альтернативой для Германии».

Как отмечает Русская служба ВВС, лидер победившего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц является главным претендентом на пост канцлера. Однако голосование по кандидатуре нового канцлера в бундестаге пройдет только после того, как будет сформирована правящая коалиция.