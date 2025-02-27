Создание воинской службы в резерве закрепил сенат

В четверг сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». Документ предусматривает создание воинской службы в резерве, которая необходима для доукомплектованния Вооруженных сил при необходимости.

«Поправками устанавливаются требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, в том числе: наличие необходимых личных, моральных и профессиональных качеств, уровня образования, возрастные ограничения (не моложе 18 лет и не старше 47 лет для рядового и сержантского составов, 57 лет – для офицерского состава), обязательность прохождения срочной воинской службы либо обучения на военной кафедре или военной подготовки по военно-техническим специальностям», - перечислил сенатор Сергей Ершов.

По его словам, контракт о прохождении воинской службы в резерве будет заключаться на три года, занятия и сборы по боевой подготовке займут не более 60 календарных дней в году, включая ежемесячные занятия сроком до трех дней. По закону резервист ежемесячно за счет бюджета будет получать минимальную заработную плату, во время проведения сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях безработные получат минимальную зарплату, а работающие – среднюю месячную зарплату по месту работы. При этом, заверил сенатор, за ними будет сохраняться место работы и должность.

Кроме того, законом закрепляется возможность получения резервистом в полном объеме медицинского обеспечения, питания и единовременной компенсации в случае увечья.

«В случае его гибели во время сборов и занятий предусматривается выплата единовременной денежной компенсации, а его наследникам – единовременная денежная компенсация в размере 500 месячных расчетных показателей», - уточнил Ершов.

В то же время, в отличие от военнослужащих срочной службы, курсантов, военнообязанных, призванных на сборы, для резервистов исключается возможность получить жилье либо жилищные выплаты.

Доукомплектование Вооруженных сил военно-обученными гражданами необходимо как в период мобилизации, так и в период чрезвычайного положения природного или техногенного характера. Законом вводится новое понятие «военный резервист», который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.

Отметим, что в первом чтении мажилис рассмотрел этот законопроект еще в ноябре 2023 года. Тогда министр обороны Руслан Жаксылыков сообщал, что принять документ необходимо для того, чтобы укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.

Сообщалось, что резервные силы начнут формировать в воинских частях с 2025 года. На первом этапе планируется призвать 2 тыс. человек.