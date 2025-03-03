Депутат мажилиса опасается, что информацию из чата GPT могут использовать против Казахстана

Депутат мажилиса от фракции партии «Ауыл» Анас Баккожаев считает, что искусственный интеллект ведет к деградации чиновников и что в других государствах могут узнать об имеющихся в Казахстане проблемах и использовать это против страны.

«Я с осторожностью смотрю на искусственный интеллект, иногда даже боюсь. Так как считаю, что это путь, который ведет к деградации. Если человек сам, поразмыслив, проанализировав, не напишет, если композитор не пишет музыку, тогда куда мы катимся? Мы что, будем следовать за тенденциями мира в части искусственного интеллекта? А где наши традиции, культура, интеллектуальные возможности?» - сказал Баккожаев в понедельник в мажилисе.

По его мнению, чиновники уже могут загружать в чат GPT рабочие материалы, чтобы быстрее сделать свою работу и «получить похвалу от начальства». И, таким образом, искусственный интеллект стал «удобным инструментом для ленивых чиновников».

Однако депутат задался вопросами, кто стоит за чатом GPT, кто конечный бенефициар и не будут ли собранные материалы использованы против страны.

«Кто следит в министерствах и ведомствах за процессами использования искусственного интеллекта? Сколько материалов ушло, кто знает? А если завтра эту информацию используют против нас? Хорошо, пусть не используют, но одно то, что в других государствах, другие бенефициары знают, какие проблемы есть в Казахстане, тоже не есть хорошо», - заключил Баккожаев.