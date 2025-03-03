Баккожаев также считает, что искусственный интеллект ведет к деградации
Депутат мажилиса опасается, что информацию из чата GPT могут использовать против Казахстана
фото parlam.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от фракции партии «Ауыл» Анас Баккожаев считает, что искусственный интеллект ведет к деградации чиновников и что в других государствах могут узнать об имеющихся в Казахстане проблемах и использовать это против страны.

«Я с осторожностью смотрю на искусственный интеллект, иногда даже боюсь. Так как считаю, что это путь, который ведет к деградации. Если человек сам, поразмыслив, проанализировав, не напишет, если композитор не пишет музыку, тогда куда мы катимся? Мы что, будем следовать за тенденциями мира в части искусственного интеллекта? А где наши традиции, культура, интеллектуальные возможности?» - сказал Баккожаев в понедельник в мажилисе.

По его мнению, чиновники уже могут загружать в чат GPT рабочие материалы, чтобы быстрее сделать свою работу и «получить похвалу от начальства». И, таким образом, искусственный интеллект стал «удобным инструментом для ленивых чиновников».

Однако депутат задался вопросами, кто стоит за чатом GPT, кто конечный бенефициар и не будут ли собранные материалы использованы против страны.

«Кто следит в министерствах и ведомствах за процессами использования искусственного интеллекта? Сколько материалов ушло, кто знает? А если завтра эту информацию используют против нас? Хорошо, пусть не используют, но одно то, что в других государствах, другие бенефициары знают, какие проблемы есть в Казахстане, тоже не есть хорошо», - заключил Баккожаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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