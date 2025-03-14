Часть из них будет поставлена на утрату
Правительство пересмотрит список программ и комплексных планов развития
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В 2025 году истекает срок действия ряда программ и комплексных планов развития страны и отраслей. Поэтому часть из них, после анализа правительства, будет поставлена на утрату, а часть, такие как борьба с наркоманией и защита детей от насилия, будут разработаны с учетом новых реалий, сказал в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

«В нашей стране есть различные программы и комплексные планы. Срок действия ряда таких документов истекает в этом году. Безусловно, какие-то из них будут продлены, какие-то приостановлены или вовсе закрыты. Правительству, после тщательного анализа, нужно принять конкретные решения», - сказал Токаев.

Вместе с тем, подчеркнул он, работа по направлениям, имеющим особое значение для будущего страны, должна идти непрерывно. В частности, в 2025 году истекает срок действия комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, который был разработан в 2023 году.

«Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом – одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа», - поручил президент.

Также завершается реализация комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов.

«Мы приняли меры для защиты прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство. После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась», - считает глава государства.

Однако, констатировал он, в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются «подобные позорные факты». Кроме того, ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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