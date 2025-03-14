Президент готов его возглавить
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Токаев считает, что нужно создать Фонд охраны биологического разнообразия
Фотография Петра Троценко

Выступая на Национальном курултае, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в нашей стране, известной во всем мире своими природными богатствами и, прежде всего, животным миром». Казахстан приступил к восстановлению популяции туранского тигра в Прибалхашье. На очереди – сохранение и преумножение численности снежных барсов.

По словам Токаева, пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми Казахстан одарила сама природа, но которые находятся в опасности из-за разрушительной деятельности людей.

«Считаю необходимым создать Фонд охраны биологического разнообразия. Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы», - сказал президент.

Он напомнил про ситуацию с сайгаками, поголовье которых в стране резко увеличилось:

«Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение».

Токаев заявил, что Казахстан приступил к восстановлению популяции туранского тигра в Прибалхашье. По его словам, на очереди – сохранение и преумножение численности снежных барсов.

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