При сходе лавины в горах близ Алматы погибла женщина

В ДЧС Алматы сообщили, что из-под снега в горах, где сошла лавина, извлекли тело женщины.

По данным департамента, лавина объемом около 50 кубометров сошла в районе Левого Талгара на высоте 3 160 метров.

«По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности. Трое фрирайдеров подрезали склон, вызвав лавину», - отметили в ДЧС.

При этом еще 14 марта «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение, п ДЧС Алматы и «Казселезащита» направили официальное уведомление горнолыжному курорту «Шымбулак» о высоком риске лавин. С 15 по 17 марта рекомендовалось ограничить доступ в потенциально опасные зоны. О риске также сообщалось через SMS-рассылки и СМИ.

«Несмотря на это, 17 марта на пульт 112 поступил сигнал о втором сходе лавины в районе пика Комсомола», - добавили в ДЧС.

Между тем по информации ДЧС Алматинской области, на перевале Левый Талгар в районе озера Нунатак (Талгарский район) три человека катались в запрещенном месте в 1 км от курорта «Шымбулак». В результате схода лавины все они оказались под снегом, двое смогли выбраться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в горах близ Алматы, в районе Левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, сегодня около трех часов дня сошла лавина, есть пострадавшие.