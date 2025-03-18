Правительство Казахстана проанализирует финансируемые USAID программы в стране

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса, сообщил, что рабочая группа при министерстве иностранных дел проведет детальный анализ деятельности USAID и изучит финансируемые проекты и программы, чтобы выяснить соответствуют ли заявленные цели фактическим результатам.

«В частности, будут изучены страновые и другие стратегии USAID, взаимодействие с организациями, в том числе правительственными и неправительственными организациями, чтобы оценить их потенциальное влияние на цели USAID. Кроме того, необходимо проанализировать финансовые потоки, возможные схемы сокрытия для выявления несоответствий и конфликта интересов», - сообщил Жумангарин.

По его информации, в 2024 году, по информации Госдепа США, с USAID реализовались 28 долгосрочных программ по различным направлениям. В целом в 2023-2024 годах на программы в Казахстане и Центральной Азии (экономика, энергетика, здравоохранение, охрана природы, гражданское общество и медиаиндустрия и т. д.) выделено $26,5 млн. А в 2024-2025 годы программы USAID реализуются как казахстанскими, так и международными НПО. В частности, общественным фондом «Десента», общественным объединением «Кадыр-касиет», представительствами EURASIA FOUNDATION, Winrock International, Internews Network и American Bar Association в Казахстане.

Помимо этого, сотрудничает с USAID и комитет государственных доходов министерства финансов, сообщил Жумангарин. В частности, одним из компонентов программы USAID является таможня и упрощение процедур пограничного контроля.

«На данный момент при поддержке USAID реализованы два проекта. Первый: на территории Центральной Азии и Кавказа проект, направленный на максимальное упрощение транзита. Второй – обмен предварительной информацией между странами Центральной Азии», - отметил он.

Также вице-премьер сообщил, что министерство юстиции направило запрос в государственные органы касательно разработки законопроекта, который предусматривал бы обеспечение защиты детей от вредоносных «спонсорских» проектов.

Ранее депутат мажилиса от фракции «Народной партии Казахстана» Магеррам Магеррамов попросил правительство провести аудит и обнародовать отчеты по финансированию иностранными организациями казахстанских компаний и разработать законопроект, который обеспечит безопасность детей от «вредоносных спонсорских проектов», таких как USAID.

Магеррамов заявил, что в 2022-2025 годах USAID выделило $2 млн на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии.

«Все бы ничего, но исполнитель программы – Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане. Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране», - заявлял он.

Магеррамов подчеркнул, что ничего не имеет против финансирования образовательных, экологических, инклюзивных, детских программ, которые имеют «прозрачные и благородные цели и задачи». Речь идет только о финансировании «чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле – растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение».