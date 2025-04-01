В Северо-Казахстанской области проходит первая волна паводка

В Северо-Казахстанской области проходит первая полна паводка из-за накопления талых вод, сообщает Kazinform . Вторую волну ожидают в течение ближайших 10 дней, когда вода придет из Акмолинской области. Но власти заверяют, что ситуация прошлого года не повторится.

Как сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Аслан Ахметжанов, в этом году максимальный уровень переполнения плотины на Сергеевском водохранилище составил 97 см, в то время как в прошлом году он достигал 425 см.

«Уровень воды в Петропавловском водохранилище достиг 794 см, за 8 часов он поднялся на 52 см», - добавил он.

Из садоводческих обществ «Учитель-1» и «Учитель-2» эвакуировали в безопасное место 19 человек.

Ахметжанов отметил, что каждую весну около 5 тыс. дачных участков в садоводческих обществах «Лесовод», «Учитель-1», «Учитель-2» и в окрестностях поселка Заречный оказываются затопленными. Вода продолжает прибывать. Также есть вероятность затопления участка автомобильной дороги Челябинск – Новосибирск. В сейчас в регионе затоплены два автомобильных участка районного значения — в Шалакынском и Акжарском районах.

Акимат Петропавловска подготовил два эвакуационных пункта, для размещения пострадавших от наводнения также задействуют в случае необходимости пять школ. Кроме того, есть охраняемый склад для хранения имущества граждан, куда жители, находящиеся в опасной зоне, могут перевезти свои вещи.

Напомним, в прошлом году в результате паводков в Северо-Казахстанской области было подтоплено 3,8 тыс. домов.