Трамп заявил, что Голливуд «умирает»
США вводят 100%-ные пошлины на неамериканские фильмы
ФОТО REUTERS

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о введении 100%-ной пошлины на фильмы, произведенные за пределами страны, сообщает Reuters.

По мнению Трампа, киноиндустрия США умирает «очень быстрой смертью» из-за стимулов, которые другие страны предлагают для привлечения американских кинопроизводителей.

«Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, сообщения и пропаганда», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По данным FilmLA, некоммерческой организации, отслеживающей производство в регионе, за последнее десятилетие производство фильмов и телепрограмм в Лос-Анджелесе сократилось почти на 40%. Причиной этому стало то, что кино- и телепроизводство годами покидало Голливуд, направляясь в места с налоговыми льготами, которые удешевляли съемки. А лесные пожары, уничтожившие части Лос-Анджелеса в январе, усилили опасения, что продюсеры, операторы, художники по костюмам, звукооператоры и другие работники киноиндустрии уедут из города.

Правительства по всему миру предлагают более щедрые налоговые льготы и денежные возвраты, чтобы привлечь кинопроизводителей.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Арестован бывший глава управления физкультуры и спорта Алматинской области
Новости
Население продолжает сокращаться почти в половине регионов Казахстана
Новости
Проверить законность передачи участка парка в Караганде под строительство жилья просит депутат
Новости
Вышел отчет о побочном эффекте после испытания экспериментальных вакцин от ВИЧ
Новости
Машиностроительный завод имени Кирова в Алматы не планируется переносить или сносить
Новости
На реке Коксу в области Жетысу приостановили подготовку к строительству ГЭС из-за подъема уровня воды