США вводят 100%-ные пошлины на неамериканские фильмы

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о введении 100%-ной пошлины на фильмы, произведенные за пределами страны, сообщает Reuters .

По мнению Трампа, киноиндустрия США умирает «очень быстрой смертью» из-за стимулов, которые другие страны предлагают для привлечения американских кинопроизводителей.

«Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, сообщения и пропаганда», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По данным FilmLA, некоммерческой организации, отслеживающей производство в регионе, за последнее десятилетие производство фильмов и телепрограмм в Лос-Анджелесе сократилось почти на 40%. Причиной этому стало то, что кино- и телепроизводство годами покидало Голливуд, направляясь в места с налоговыми льготами, которые удешевляли съемки. А лесные пожары, уничтожившие части Лос-Анджелеса в январе, усилили опасения, что продюсеры, операторы, художники по костюмам, звукооператоры и другие работники киноиндустрии уедут из города.

Правительства по всему миру предлагают более щедрые налоговые льготы и денежные возвраты, чтобы привлечь кинопроизводителей.