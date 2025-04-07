Досаев поручил завершить все работы на озере Сайран до конца мая

Основные строительные работы, по данным акимата, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%. Сейчас ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

Досаев сделал замечание по благоустройству тротуарной части: укладка плитки должна быть без зазоров, просадок и перепадов, с формированием ровной и безопасной поверхности. Также он поручил провести лесопатологическое обследование деревьев на прилегающей территории и высадить новые саженцы в рамках единой ландшафтной концепции благоустройства.

Между тем акимат сообщил, что в связи с допущенными нарушениями Досаев поручил расторгнуть договор с ТОО «Premier Expert» - компанией, осуществляющей технический надзор. А подрядным организациям поручено усилить контроль за сроками и качеством исполнения работ.

«Ответственным ведомствам обозначен крайний срок завершения всех работ — до конца мая 2025 года. Проект будет принят только при безусловном соблюдении сроков и высоких стандартов качества», - отметили в акимате.

Сообщается, что Досаев лично контролирует ход реализации проекта.

Реконструкция озера Сайран началась в феврале 2024 года. Обновленная набережная соединит два берега озера в единую прогулочную зону длиной 2,5 км. На территории появятся скамейки, перголы у водоема с лотосами, фудкорты, скейтпарк, футбольное поле, площадки для паркура, роллердром, велопарк, детский городок, зона для выгула собак, общественные туалеты и система круглосуточного видеонаблюдения. Будут построены два пункта полиции и два спасательных поста.