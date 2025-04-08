24 населенных пункта Акмолинской области остаются без транспортного сообщения из-за паводков

Из-за переливов на автомобильных дорогах без транспортного сообщения в Акмолинской области остаются 24 населенных пункта в восьми районах, сообщает пресс-служба акимата региона.

«Потепление и проливные дожди в регионе подтолкнули паводковую волну, в частности в Буландынском районе. Объем выпавших осадков в течение короткого времени составил 170% месячной нормы. Это способствовало быстрому заполнению водоемов, что привело к переливу водопропускных систем», - сообщили в акимате, заверив, что оперативно приняты меры по ликвидации переливов.

По данным властей, в Акмолинской области проходит активная фаза паводка. Для нормального жизнеобеспечения в села направлено достаточное количество медикаментов и продовольствия, дефицита нет, заверили в акимате.

«В целом ситуация находится под контролем, противопаводковые мероприятия продолжаются», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным МЧС, продолжается укрепление каскадной плотины вблизи села Макинка района имени Биржан сал, ведется откачка воды, укладываются мешкотары, а для предотвращения перелива оборудованы отводы канала.

В селе Журавлёвка Акмолинской области спасатели из Карагандинской области проводят откачку талых вод. К противопаводковым мероприятиям также подключились столичные спасатели – они работают в Атбасарском, Есильском, Целиноградском районах и в районе Биржан сал: проводят работы по наполнению и укладке мешкотар с инертными материалами, укреплению дамб, отводу талых вод с придворовых территорий жилых домов.

Вблизи села Енбек Аккольского района в связи с приходом талых вод с полей произошло поднятие уровня воды в озере Жарлыколь. Создалась угроза подтопления частных жилых домов. Но сейчас угрозы нет: спасателями оперативно уложено свыше 5 тысяч мешков с инертными материалами, укреплена плотина, установлены пожарно-насосные станции повышенной производительности.

Накануне сообщалось, что в Астраханском районе Акмолинской области село Старый Колутон оказалось отрезанным от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон, с помощью моторных лодок эвакуировали 21 человека. В населенный пункт прибыли военнослужащие из воинской части МЧС, они укрепляют защитные сооружения в зоне возможного подтопления.

До этого в регионе вблизи села Макинка района имени Биржан Сал создалась угроза перелива через плотину из-за активного таяния снега в лесах Бурабайского района и района имени Биржан Сал. А в селе Иванковка Буландынского района было подтоплено четыре частных жилых дома. В селе Капитоновка в результате повышения уровня воды в реке Боксук эвакуировали 41 человека. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек.