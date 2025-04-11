На выходных в Казахстане ожидаются дожди

На большей части Казахстана 12-14 апреля прогнозируются дожди с грозами, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны дождь и снег, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13-14 апреля в Акмолинской, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетысу, а 14 апреля – в области Улытау.

Также по республике ожидаются туманы, а ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, 12-14 апреля в Актюбинской, 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской обалстях прогнозируются заморозки 1-3 градуса.

При этом днем на западе страны температура воздуха повысится до +17+23 градусов, на юго-западе – до +22+27 градусов, на северо-западе – до +12+20 градусов.

На севере и в центре страны, наоборот, температура понизится до +10+15 градусов, на востоке – до +12+20 градусов, на юге – до +23+28 градусов, на юго-востоке – до +18+25 градусов.