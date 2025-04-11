Прокурор запросил пять лет ограничения свободы для администратора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека

В пятницу, 11 апреля завершилось судебное следствие по делу автора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека, к вечеру суд перешел к прению сторон.

Прокурор Дидар Кабаев в своем выступлении вновь заявил, что Енсебек совершил тяжкое уголовное правонарушение против мира и безопасности человечества на территории города Алматы. Он сказал, что вина подсудимого доказана рассмотренными в суде материалами.

«Признать виновным по части первой статьи 174 Уголовного кодекса и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет», – сказал прокурор Кабаев, и также запросил освободить Енсебека из зала суда. Кроме того, прокурор также запросил запретить Енсебеку заниматься общественно-политической деятельностью на весь срок, в том числе работать журналистом или давать интервью медиа.

Енсебек сказал, что если ему будут назначены такие ограничения, это станет большим ударом по казахстанской журналистике.

Ранее Енсебек заявил отвод судье Кайсиной, заявив, что судья не предоставляет ему права на защиту.

«Когда мы просим соблюдать наши права, прокурор отказывает, и судья с этим каждый раз соглашается, судья даже нас не слушает», – сказал Енсебек.

Адвокат Балгабаева добавила, что судья изначально не обеспечила гласности судебного процесса, о которой ходатайствовала защита. Судья заявляла, что для желающих наблюдать за процессом будет организован второй зал, но этого сделано не было.

«Лица, которые хотели наблюдать за процессом, вчера привлекались к административной ответственности, потому что суд создал такую обстановку», – сказала адвокат. Еще одной причиной для отвода она назвала спешку, в которой проводится процесс.

«Процесс начался позавчера. Судебное следствие должно длиться разумные сроки, хотя бы два месяца, чтобы человек мог защищаться», – сказала Балгабаева.

Судья Аян Бибатыров отклонил ходатайство об отводе судьи Кайсиной, и рассмотрение дела продолжилось под ее председательством.

В пятницу суд также допрашивал свидетелей и эксперта-лингвиста Межрегионального центра судебных экспертиз, Зиядам Абдулжанову. Она проводила экспертизу, на которой основано обвинение. Адвокат Енсебека, Жанара Балгабаева спросила у эксперта, была ли ее экспертиза комплексной. Абдулжанова ответила, что хоть экспертиза и называется комплексной психолого-филологической, она сама проводила только филологическую экспертизу, так как в центре нет и не было специалиста-психолога. По этой причине в экспертизе не дается ответа на вопрос: «Может ли информация, содержащаяся в предоставленной на исследование публикации повлиять на формирование негативного общественного мнения со стороны населения».

«Этот вопрос не входит в мою компетенцию, так как я не психолог«, – сказала эксперт. При этом, как пояснила сама Абдулжанова, просто филологической экспертизы в реестре судебных экспертиз нет.

Адвокат долго пыталась выяснить у эксперта, что именно она исследовала. Абдулжанова ответила, что на исследование ей был предоставлен компакт-диск с аудиозаписью, которую она исследовала. При этом эксперту также были предоставлены скриншоты картинки и подписи в Qaznews24, но эксперт их не исследовала, так как в них «ничего нет».

Эксперт также сказала, что определение жанра песни не входит в ее компетенцию, а перед ней ставилась только одна задача – «определить оскорбительные лексемы, которые оскорбляют честь и достоинство определенных наций».

Адвокат Жанара Балгабаева ходатайствовала о том, чтобы признать экспертизу Абдулжановой недопустимым доказательством. По ее мнению, она применима в отдельном уголовном деле в отношении автора песни «Йоу, Орыстар!», но не в случае Енсебека. Судья Кайсина отклонила это ходатайство, заявив, что суд еще не исследовал доказательства и не дал им оценку.

По ходатайству защиты суд приобщил к материалам дела другую экспертизу, сделанную российским экспертом-филологом Новожиловой. Она характеризует публикацию в паблике Qaznews24 как сатиру, при этом адресатом публикации и сопровождающей ее песни, по мнению эксперта, являются Тина Канделаки и российские пропагандисты. «В песне также присутствуют побуждения «прекратите, остановитесь, не беспокойте», и в контексте публикации они обращены к ним. «О русских же, поскольку используется прием анатомистики, не говорится ничего», – зачитала Балгабаева.