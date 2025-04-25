Генпрокуратура проверит департамент комитета по правовой статистике Жамбылской области после жалоб его сотрудницы

Генеральная прокуратура направила спецгруппу в Жамбылскую область для проверки местного департамента комитета по правовой статистике и специальным учетам, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Ранее в сети появились видеообращения Алии Кожабековой, сотрудницы департамента, в которых она рассказала о нарушениях внутри ведомства.

22 апреля сотрудница комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Жамбылской области Алия Кожабекова записала видеообращение к президенту Казахстана, в котором рассказала о системных нарушениях и давлении внутри ведомства. По ее словам, в комитете регулярно удаляют сведений из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), что позволяет виновным лицам уходить от ответственности.

В 2013 году, в момент нахождения в отпуске, ее обвинили в аналогичном удалении данных. Кожабекова утверждает, что это сделали другие сотрудники. Несмотря на победу в суде, она была снята со своей должности.

После возвращения в департамент через 11 лет, в апреле 2025 года Кожабекова рассказала о неоднократных несанкционированных изменениях в ЕРДР, которые, по ее словам, маскировались фиктивными рапортами. Зачастую они не имели официальной регистрации.

По утверждению Кожабековой, сотрудники департамента удаляли данные о карманных кражах, преступлениях в общественных местах, ДТП. Сотрудница прокуратуры утверждает, что отказалась вносить ложные корректировки в ЕРДР и теперь на нее оказывают давление.

22 апреля комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры заявил, что не нашел подтверждения нарушениям, о которых говорила Кожабекова: «Управлением собственной безопасности совместно с профильным подразделением проведена выездная проверка доводов заявителя, по итогам которой озвученные факты не нашли своего подтверждения».

После третьего видеообращения, в котором Кожабекова назвала выводы комитета «возмутительной ложью», Генеральный прокурор Берик Асылов инициировал очередную проверку.

«Для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя комитета», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.