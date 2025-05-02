Вышел отчет о побочном эффекте после испытания экспериментальных вакцин от ВИЧ

Согласно результатам отчёта, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine, у 7 человек из 108, получивших экспериментальные мРНК-вакцины от ВИЧ, развился побочный эффект в виде крапивницы. Ученые продолжают исследования.

Реакция наблюдалась при использовании трех экспериментальных вакцин против ВИЧ, произведённых компанией Moderna с использованием технологии мРНК - она применялась при разработке прививки от коронавирусной инфекции.

В исследовании принимали участие 108 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не зараженных ВИЧ. 80 участников сообщили о нежелательных явлениях, при этом только 30 из них были расценены как связанные с исследуемым продуктом.

Большинство побочных эффектов были легкими, а остальные — умеренными. У 7 человек из 108 началась сыпь, более чем у половины из них она присутствовала через год после инъекции. У некоторых крапивница продолжалась почти три года после вакцинации.

Добровольцы были разделены на три группы, каждая из которых получила одну из трёх различных формул вакцины. После первой инъекции повторные дозы вводились через 12 недель, а затем ещё раз через 24 недели.

В исследовании говорится, что неясно, почему новые вакцины вызывают такую реакцию и изучение продолжится. При этом эксперты утверждают, что вакцины безопасны и переносимы, но неясно, почему они вызывают такую реакцию и изучение продолжится.

Предварительные результаты исследований, которые проводятся в США, показали, что вакцинация от ВИЧ дала желаемые иммунные ответы у 97% взрослых участников.