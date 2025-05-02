Казахстан поднялся на одну строчку в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ» в 2025 году

Казахстан незначительно улучшил свои позиции в Индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ», целью которой является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии. Страна поднялась с 142 позиции на 141-ю в рейтинге из 180 стран в 2025 году.

«Репортеры без границ» отмечают, что реформа законодательства в 2024 году еще больше ужесточила контроль правительства над СМИ.

«Министерство иностранных дел сможет произвольно отказать в аккредитации любому СМИ или журналисту по широко определенным основаниям “национальной безопасности”», - отмечают в организации.

В публикации также подчеркивают, что власти используют все доступные средства, включая аресты, нападения, отключения телекоммуникаций и отключение интернета, чтобы помешать освещению в СМИ крупных событий, таких как беспрецедентные протесты против правительства в январе 2022 года.

Ограниченным остается и доступ к информации, констатируют «Репортеры без границ».

Кроме того, СМИ подвергаются кибератакам, а журналисты часто становятся жертвами угроз и целенаправленных атак в связи со своей работой, особенно в социальных сетях.

«На региональном уровне угрозы часто исходят от людей, упомянутых в статьях. Журналисты, которые не следуют линии правительства, рискуют быть задержанными. Некоторые из них становятся объектами электронного шпионажа, как показал проект Pegasus», - пишут в организации.

В публикации также отмечается, что в обществе журналистика воспринимается с большим подозрением, тогда как граждане быстро верят блогерам или анонимным сообщениям в социальных сетях.

«Когда журналисты освещают непопулярную тему, их обычно обвиняют в коррупции. Препятствия к работе журналистов часто возникают из-за незнания закона. Сотрудники безопасности правительства и частных компаний не колеблясь применяют силу против журналистов», - сообщается в отчете.

В 2024 году Казахстан ухудшил свой показатель в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ», спустившись с 134 места на 142.