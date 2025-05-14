Отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета взял в работу мажилис
В два раза выросли объемы неэффективного использования бюджетных средств в 2024 году – Савельева
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Как сообщила депутат Татьяна Савельева, общий объем нарушений составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза.

Как сообщила Савельева, по предварительной оценке, рост ВВП в 2024 году составил 4,8%, что на 0,5% процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны. По данным правительства, доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 19,6 трлн тенге, или 97,2% от плана, расходы – 23 трлн, или 98,4% от плана, дефицит – 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. Объем поступлений в Нацфонд за 2024 год составил 3,8 трлн тенге, или 85% от плана.

«По данным Высшей аудиторской палаты, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза», - заявила депутат.

Она подчеркнула, что все эти данные, а также другие экономические и бюджетные показатели депутаты проанализируют во время рассмотрения отчетов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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