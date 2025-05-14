Обязательное страхование владельцев объектов с массовым пребыванием людей введут в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты». Документ предусматривает введение обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Кроме того, поправками возобновляется пожарный контроль, обеспечение сейсмической безопасности и другие нормы.

«В законопроект включены новые положения, инициированные депутатами, касающиеся обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара; осуществления государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций за деятельностью центральных и местных исполнительных органов на соответствие требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций», - перечислил депутат Аян Зейнуллин.

Кроме того, предусматриваются поправки по созданию и определению порядка деятельности республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштабов. Также сохраняются трудовые гарантии за работниками, привлекаемые к участию в качестве добровольных пожарных в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров.

Вместе с тем закрепляется право на получение жилищных выплат для нуждающихся сотрудников органов гражданской защиты, на приватизацию служебного жилья, на подъемные пособия и компенсации расходов на переезд и проезд членов семьи при служебных перемещениях. Устанавливаются надбавки за службу в условиях чрезвычайных ситуаций, военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции – в размере трехкратного денежного содержания с исчислением выслуги за один день три дня.

Также усиливается госконтроль и надзор за счет проведения плановых и внеплановых проверок и введения мер оперативного воздействия в области промышленной безопасности.

В целом основные нормы закона направлены на усиление системы гражданской защиты за счет повышения статуса сотрудников, децентрализацию системы государственного материального резерва, возобновление пожарного контроля, обеспечение сейсмической безопасности, и определения порядка по информированию о маршрутах при путешествии по труднодоступной местности, связанных с повышенным риском для жизни.