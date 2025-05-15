Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Полата заявили о пытках во время допросов

В четверг продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата в Талгаре. На нем начался допрос подсудимых Нурбола Токтаубаева и Азамата Токтаубаева, которые заявили, что во время первых допросов их пытали сотрудники полиции.

«Мне ничего не объясняли, не разъясняли мои права (...) Меня опера, сотрудники полиции били, применяли силу. Сам Каржаубай [отец погибшего Шерзата Полата - В.] приходил, материл нас и бил. Я писал несколько жалоб насчет этого. На моем теле были синяки», — заявил Нурбол Токтаубаев.

В озвученном протоколе допроса, от которого Токтаубаев отказывается, говорилось, что подсудимый Абзал Шынасыл воткнул нож в Полата, а его брат — Азамат Токтаубаев — воткнул нож в бок Нурканата Гайыпбаева. Нуркияс Ильясов же отобрал ружье у Нурымова и бил им Полата.

Судья Ержан Жанузаков решил, что этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании, когда государственный обвинитель принесет решение по заявлению о пытках.

Токтаубаев также сообщил, что в момент начала драки находился в магазине.

«Как услышал выстрел, я опешил, был вынужден принять участие в драке. Я признаю, что в ходе конфликта, несколько раз пнул Нурканата [покойный дядя Шерзата Полата - В.]. Там был мой брат, несовершеннолетний парень, который пришел со мной, я был вынужден», — говорит он.

По его словам, он не удерживал силой Гульмиру Бишимбиеву, мать Шерзата, и не говорил слов о том, что он «хуторской». Он также отрицает заявления Нурымова о том, что угрожал ему словами «твой сын поставит свое здоровье» за удар, нанесенный подсудимому Дархану Аскентаю.

«Я предлагал, чтобы Шерзат извинился, подошел и Дархан с ним пожал руки. Такая мысль была у меня, но началась драка, а Каржаубай не поддавался моим просьбам, выходил с ножом (...) Если бы не принесли ружье, а Каржаубай не вышел с ножом, такой драки бы не было», — говорит он.

Токтаубаев также заявляет, что ружье принес Гайыпбаев и дважды выстрелил из него — один раз в воздух, другой — в сторону ног подсудимых.

После Токтаубаева допросили его брата Азамата Токтаубаева, который тоже является подсудимым. Он тоже сообщил о пытках во время допросов, сказав: «на его голову надели пакет и жестоко избивали».

Касательно происшествий он сказал, что после того как услышал выстрел из оружия, он убежал к машине и прятался позади нее.

Он также заявляет, что Гайыпбаев сделал выстрел в сторону мясной лавки, а другой — в воздух. На озвученном протоколе допроса Азамат Токтаубаев сказал, что «неизвестный парень» выстрелил, после чего Нуркияс Ильясов забрал у него оружие и ударил им этого неизвестного.

«(...) Когда шел в сторону групповой драки, увидел на земле телефон. Подумал, кто-то из наших выронил, и поднял, чтобы передать», — утверждает он. По его словам, в обвинительном акте написано, что телефон нашли в машине, а на самом деле он его передал участковому лично, когда их задержали.

Азамат Токтаубаев пояснил, что позже к нему подошел Нуркияс Ильясов и передал ему оружие. Азамат Токтаубаев забрал его с собой. Он отверг заявления Нурымова о том, что бил его сплиторным кирпичом перед выходом из магазина. Во время очной ставки с Гайыпбаевым Токтаубаев заявлял, что не участвовал в драке, так как ранее был судим и находился под домашним арестом.

Всего на скамье подсудимых девять человек, все они обвиняются в хулиганстве. Двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на совершение преступления и убийство. По версии обвинения, убийство непосредственно совершил Шынасыл. Помимо хулиганства Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления. Сестра отца Полата Перизат Нурымова выражала несогласие с тем, что их судят по отдельности.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».